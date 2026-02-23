Gianluca Prestianni es suspendido por la UEFA

El argentino Gianluca Prestianni , jugador del Benfica, ha sido suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida.

La decisión se ha adoptado después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina y por la "presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio".

La UEFA sobre la suspensión de Gianluca Prestianni

"Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio".

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, finalizó.