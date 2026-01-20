Jude Bellingham habla de su celebración en Champions League

El inglés Jude Bellingham , centrocampista del Real Madrid, explicó la celebración de su gol, haciendo el gesto de estar bebiendo, como una forma de devolver “la broma a los aficionados”, en referencia a una corriente en redes sociales que señalaba que el centrocampista es asiduo a beber alcohol.

"¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Puedes llorar o disfrutarlo. Les devolví la broma a los fans. Yo sé la verdad", señaló a TNT tras la goleada 6-1 al Mónaco en la que aportó el último tanto

Además, habló de los pitos recibidos el pasado sábado ante el Levante por parte de su propia afición.

"Siempre he dicho que los aficionados trabajan toda la semana, pagan para venir aquí y tienen derecho a hacer lo que quieran", valoró.

Por otro lado, defendió a su compañero, el brasileño Vinícius Junior, quien fue de los más silbados y este martes se redimió con un tanto y dos asistencias.

“Vinícius ha estado realmente acertado. Nunca dudo de él. Es un jugador que brilla cuando recibe cariño. Cuando los aficionados le demuestran su cariño, él pasa a otro nivel”, comentó.