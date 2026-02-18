La UEFA abre investigación tras acusaciones de racismo de Vinicius Jr

La UEFA estudia ya el informe oficial del partido Benfica-Real Madrid (0-1) y el incidente entre el brasileño Vinicius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni, quien supuestamente le profirió insultos racistas, para la apertura de un procedimiento y la adopción de posibles sanciones disciplinarias.

El organismo confirmó la revisión de los informes de los encuentros jugados anoche, correspondientes a la ida del "play-off" de la Liga de Campeones, entre ellos el de Lisboa, en el que el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto.

La UEFA investiga el caso

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada, -uno de los cuales impactó en Vinicius- y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado (m.84) por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño Vinicius tras una falta a Richard Ríos.

El técnico no se sentará en el banquillo del Bernabéu la próxima semana en el partido de vuelta y la normativa de la UEFA (art. 79.04 de la normativa de la Liga de Campeones) le permite, en caso de estar sancionado, no comparecer en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro y ser sustituido por un técnico asistente.