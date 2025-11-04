Liverpool le gana al Real Madrid en jornada de la UEFA Champions League en Anfield

Final del partido
GET IN THERE!!! #UCL pic.twitter.com/b3aNb9gSQe— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025
CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool venció al Real Madrid en partido correspondiente a la Fase Liga de la UEFA Champions League.
El Liverpool superó por la mínima (1-0) en Anfield en duelo ante el Real Madrid del DT Xabi Alonso en la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League, en un choque de alto calibre.
Alexis Mac Allister anotó el único gol del partido.