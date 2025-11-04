Liverpool le gana al Real Madrid en jornada de la UEFA Champions League en Anfield

EN VIVO

Liverpool venció al Real Madrid en partido correspondiente a la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El Liverpool superó por la mínima (1-0) en Anfield en duelo ante el Real Madrid del DT Xabi Alonso en la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League, en un choque de alto calibre.

Alexis Mac Allister anotó el único gol del partido.

Final del partido

Peligro en el arco "merengue" sobre el 86'

Mohamed Salah deja rivales en el camino y el pase para Cody Gakpo llega con claridad, pero Courtois nuevamente se hace grande en el arco.

Responden los visitantes

Sobre el 75' Kylian Mbappé disparó a borde de área y la pelota pasó cerca del arco.

Gol Red

Una hora de partido

Ekitike se tira atrás a buscar la pelota y genera peligro.

48' minutos

Ekitike llegó dos veces de cabeza, una la desvió Courtois y la otra seguidamente se fue a un lado del arco.

Segundo tiempo en marcha

Medio tiempo en Anfield

Termina atacando el Liverpool

Thibaut Courtois con tapada al fuerte disparo de Alexis Mac Allister en el cierre del primer tiempo.

Jude responde al 44'

Bellingham dejó en el camino a Konaté, pero Giorgi Mamardashvili se interpuso en el camino con una de sus piernas.

Tiro de media distancia al 42

Dominik Szoboszlai vuelve a generar peligro con el tiro de media distancia y Courtois apareció para tapar de gran forma.

Minuto 35' de partido

El Liverpool vuelve a dominar la posesión de la pelota, pero con poca claridad en el último cuarto de cancha.

Salva Courtois sobre el 27

Dominik Szoboszlai apareció en el mano a mano y Thibaut Courtois atajó.

Contra rápida de los reds

Connor Bradley atacó y Vini Jr terminó cometiéndole una falta táctica cerca del área, ganándose la tarjeta amarilla.

Mbappé con el primer tiro al 17

Kylian Mbappé apareció a pase de Vini Jr, después de un buen contragolpe, pero el tiro se fue muy por encima del arco.

15' minutos de partido

En Real Madrid toma la pelota, atacando por su banda izquierda con Vini, que tiene duelos reiterativos ante Connor Bradley.

Genera peligro con la presión

Huijsen se equivoca en la defensa y Alexis Mac Allister dispara a borde de área, pero el tiro se va desviado.

5' minutos de presión de los "reds"

Los locales presionan la salida y de inmediato se van al ataque, con Wirtz y Ekitike buscando generar peligro.

Arrancan las acciones

Protagonistas ya en cancha

Salen a la cancha de Anfield los jugadores del Liverpool y Real Madrid.

El Real Madrid

Reds a la cancha para calentar

Calienta el guardián del arco "merengue"

Llegada de los protagonistas

Los locales

Los "merengues" ya tienen su once

Jornada de fútbol en Inglaterra

El escenario para el Liverpool vs Real Madrid

