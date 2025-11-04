LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de noviembre de 2025 - 18:20

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2025

Repasa a continuación cuáles son los partidos para la jornada 16 última del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2025

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2025

FOTO / LPF

Repasa a continuación cuáles son los partidos para la jornada 16 última del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La jornada inicia este viernes 7 de noviembre con el Club Universitario contra Herrera FC, Atlético Nacional ante CAI y San Francisco ante Veraguas United, todos los partidos a las 8:00 P.M.; mientras que el sábado 8 de noviembre Árabe Unido enfrenta al Tauro FC, UMECIT ante Alianza FC y Sporting San Miguelito ante Plaza Amador.

Partidos de la jornada 16 de la LPF

Conferencia Oeste

Viernes 7 de noviembres

  • CD Universitario vs Herrera FC en el Estadio Universidad Latina a las 8:00 P.M.
  • Atlético Nacional vs CAI vs COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.
  • San Francisco FC vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:00 P.M.

Conferencia Este

Sábado 8 de noviembre

  • Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M. en vivo por RPC
  • UMECIT FC vs Alianza FC en el Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:00 P.M.
  • Sporting San Miguelito vs CD Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 15 del Clausura 2025

LPF: Veraguas United remonta al CD Universitario con gol de Amable Pinzón

Tauro FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J15 del Clausura 2025 de la LPF

Recomendadas

Últimas noticias