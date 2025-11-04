LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2025

Repasa a continuación cuáles son los partidos para la jornada 16 última del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La jornada inicia este viernes 7 de noviembre con el Club Universitario contra Herrera FC, Atlético Nacional ante CAI y San Francisco ante Veraguas United, todos los partidos a las 8:00 P.M.; mientras que el sábado 8 de noviembre Árabe Unido enfrenta al Tauro FC, UMECIT ante Alianza FC y Sporting San Miguelito ante Plaza Amador.