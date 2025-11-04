LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2025

Repasa a continuación cuáles son los partidos para la jornada 16 última del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de la jornada 16 de la LPF
Conferencia Oeste
Viernes 7 de noviembres
- CD Universitario vs Herrera FC en el Estadio Universidad Latina a las 8:00 P.M.
- Atlético Nacional vs CAI vs COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.
- San Francisco FC vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:00 P.M.
Conferencia Este
Sábado 8 de noviembre
- Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M. en vivo por RPC
- UMECIT FC vs Alianza FC en el Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:00 P.M.
- Sporting San Miguelito vs CD Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:00 P.M.