Rayo Vallecano vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J12 de LaLiga

El Real Madrid viene de caer en la Champions League, pero buscará mantener su buen paso en LaLiga en su visita a Vallecas.

Los de Xabi Alonso golearon en la pasada jornada de liga al Valencia 4-0 con doblete de Kylian Mbappé y los tantos de Jude Bellingham y Álvaro Carreras para ser líderes con 30 puntos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte el Rayo ganó 1-0 en liga al Alavés, goleó 6-1 en Copa del Rey al Yuncos y este jueves se medirá al Lech Poznan en la Conference League. Hasta el momento marchan décimos con 14 puntos en liga.

La temporada pasada igualaron 3-3 en Vallecas y en el Bernabéu los blancos ganaron 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Rayo Vallecano vs Real Madrid en LaLiga

Fecha: Domingo 9 de noviembre

Hora: 10:15 P.M.

Lugar: Estadio de Vallecas

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes