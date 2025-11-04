Rayo Vallecano vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J12 de LaLiga

El Real Madrid viene de caer en la Champions League, pero buscará mantener su buen paso en LaLiga en su visita a Vallecas.
Por su parte el Rayo ganó 1-0 en liga al Alavés, goleó 6-1 en Copa del Rey al Yuncos y este jueves se medirá al Lech Poznan en la Conference League. Hasta el momento marchan décimos con 14 puntos en liga.
La temporada pasada igualaron 3-3 en Vallecas y en el Bernabéu los blancos ganaron 2-1.
Fecha, hora y dónde seguir Rayo Vallecano vs Real Madrid en LaLiga
Fecha: Domingo 9 de noviembre
Hora: 10:15 P.M.
Lugar: Estadio de Vallecas
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes