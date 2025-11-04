CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  4 de noviembre de 2025 - 13:46

Alineación del Real Madrid para enfrentar al Liverpool en la Champions League

Conoce a continuación la alineación del Real Madrid para visita ante Liverpool en la UEFA Champions League.

Alineación del Real Madrid para enfrentar al Liverpool en la Champions League

Alineación del Real Madrid para enfrentar al Liverpool en la Champions League

El Real Madrid del DT Xabi Alonso se enfrenta con sus mejores armas al Liverpool en una importante visita a Anfield por la Jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Los "merengues" llegan a este escenario después de ganar por goleada en LaLiga y anteriormente con un impulso especial ganando El Clásico ante el FC Barcelona.

Alineación del Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1985778866909298712&partner=&hide_thread=false

Un once de lujo para el equipo español, con su goleador Kylian Mbappé y su estrella brasileña Vini Jr liderando el frente de ataque, sumándole Jude Bellingham y el joven turco Arda Guler, que vienen en gran ritmo.

De momento el Real Madrid tiene 9 puntos y el Liverpool llega con 6, en el que no ha sido un buen arranque en la competición de los mejores clubes de Europa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga 2025-2026

Xabi Alonso confiesa que Kylian Mbappé es el primero en los penales

Liverpool vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J4 de la Champions League

Recomendadas

Últimas noticias