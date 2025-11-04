Alineación del Real Madrid para enfrentar al Liverpool en la Champions League

El Real Madrid del DT Xabi Alonso se enfrenta con sus mejores armas al Liverpool en una importante visita a Anfield por la Jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.
Alineación del Real Madrid
Un once de lujo para el equipo español, con su goleador Kylian Mbappé y su estrella brasileña Vini Jr liderando el frente de ataque, sumándole Jude Bellingham y el joven turco Arda Guler, que vienen en gran ritmo.
De momento el Real Madrid tiene 9 puntos y el Liverpool llega con 6, en el que no ha sido un buen arranque en la competición de los mejores clubes de Europa.