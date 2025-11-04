CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  4 de noviembre de 2025 - 17:06

¡GRAN VICTORIA! Liverpool superó al Real Madrid en Anfield

Con gol de Alexis Mac Allister, el Liverpool venció al Real Madrid en la UEFA Champions League desde Anfield.

El Liverpool ganó importante duelo ante el Real Madrid por marcador de 1-0 en la jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League desde Anfield.

El protagonista de la primera mitad fue el arquero belga Thibaut Courtois, quien sacó de todo, contando los peligrosos tiros de Dominik Szoboszlai.

Aparición argentina en Anfield para triunfo ante Real Madrid

Un cabezazo de Alexis Mac Allister en la segunda parte dio una merecida victoria al Liverpool, por 1-0, ante un Real Madrid maniatado y que apenas creó peligro en Anfield.

Los blancos sufrieron su primera derrota europea de la temporada ante un Liverpool resucitado que jugó su mejor encuentro del curso y se hizo grande ante su bestia negra de los últimos años. Solo Thibaut Courtois evitó que la derrota del Real Madrid fuera aún peor.

FUENTE: EFE

