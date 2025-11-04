Panamá Sub-17 vs Irlanda: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Mundial Sub-17 Qatar 2025

La Selección de Panamá Sub-17 inicia su camino en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 enfrentando a República de Irlanda en el Aspire Zone - Campo 3.

Los dirigidos por Leonardo Pipino luego se medirán a Paraguay el sábado 8 de noviembre a las 10:15 A.M. y cierran la fase de grupos chocando ante Uzbekistán el martes 11 de noviembre a las 8:30 A.M.

En el clasificatorio para el Mundial, Panamá sumó nueve puntos en tres partidos y Mikel Prado se destacó a la ofensiva con cuatro anotaciones.

Esta será la cuarta participación en un Copa del Mundo Sub-17 luego de México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Fecha, hora y dónde ver Panamá Sub-17 vs Irlanda

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

Hora: 7:30 A.M.

Lugar: Aspire Zone - Campo 3

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y seguir a través de las redes sociales de RPC Deportes