Panamá Sub-17 vs Irlanda: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Mundial Sub-17 Qatar 2025

La Selección de Panamá Sub-17 inicia su camino en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 enfrentando a República de Irlanda en el Aspire Zone - Campo 3.
En el clasificatorio para el Mundial, Panamá sumó nueve puntos en tres partidos y Mikel Prado se destacó a la ofensiva con cuatro anotaciones.
Esta será la cuarta participación en un Copa del Mundo Sub-17 luego de México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.
Fecha, hora y dónde ver Panamá Sub-17 vs Irlanda
Fecha: Miércoles 5 de noviembre
Hora: 7:30 A.M.
Lugar: Aspire Zone - Campo 3
Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y seguir a través de las redes sociales de RPC Deportes