Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy miércoles 5 de noviembre

Repasa los partidos que hay para este miércoles 5 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 con el estreno de Panamá Sub-17.
Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025
- Panamá vs Irlanda a las 7:30 A.M.
- Tayikistán vs República Checa a las 7:30 A.M.
- Paraguay vs Uzbekistán a las 8:00 A.M.
- Austria vs Arabia Saudita a las 8:30 A.M.
- Mali vs Nueva Zelanda a las 9:45 A.M.
- Estados Unidos vs Burkina Faso a las 10:15 A.M.
- Francia vs Chile a las 10:45 A.M.
- Canadá vs Uganda a las 10:45 A.M.