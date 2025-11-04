MUNDIAL SUB-17 Copa Mundial de Fútbol Sub 17 -  4 de noviembre de 2025 - 18:54

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy miércoles 5 de noviembre

Repasa los partidos que hay para este miércoles 5 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 con el estreno de Panamá Sub-17.

Esta será la cuarta participación de Panamá en un Copa del Mundo Sub-17 luego de México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • Panamá vs Irlanda a las 7:30 A.M.
  • Tayikistán vs República Checa a las 7:30 A.M.
  • Paraguay vs Uzbekistán a las 8:00 A.M.
  • Austria vs Arabia Saudita a las 8:30 A.M.
  • Mali vs Nueva Zelanda a las 9:45 A.M.
  • Estados Unidos vs Burkina Faso a las 10:15 A.M.
  • Francia vs Chile a las 10:45 A.M.
  • Canadá vs Uganda a las 10:45 A.M.
