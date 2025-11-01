Liverpool vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J4 de la Champions League

El Liverpool enfrentará este martes 4 de noviembre al Real Madrid en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League en Anfield y en un partido donde los Reds quieren acabar con la racha victoriosa de los merengues.
El Liverpool por su parte suma 6 unidades y acaban de cortar la mala racha que tenía de 4 derrotas consecutivas.
Fecha, hora y dónde ver en VIVO, Liverpool vs Real Madrid en la jornada 4 de la Champions League
- Fecha: Martes, 4 de noviembre de 2025
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Anfield
- Dónde ver: ESPN, seguir en las redes sociales de Deportes RPC y en la página web.