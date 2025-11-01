Liverpool vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J4 de la Champions League EFE/Sergio Pérez

El Liverpool enfrentará este martes 4 de noviembre al Real Madrid en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League en Anfield y en un partido donde los Reds quieren acabar con la racha victoriosa de los merengues.

Los de Xabi Alonso llegan más cómodos a este duelo, con puntuación perfecta y goleando al Valencia en la jornada 11 de LaLiga, quieren seguir con esa gran racha.

