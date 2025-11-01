UCL Champions League -  1 de noviembre de 2025 - 17:31

Liverpool vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J4 de la Champions League

El Liverpool y el Real Madrid se enfrentarán en Anfield en la jornada 4 de la fase liga de la Champions League.

Liverpool vs Real Madrid: Fecha

EFE/Sergio Pérez

El Liverpool enfrentará este martes 4 de noviembre al Real Madrid en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League en Anfield y en un partido donde los Reds quieren acabar con la racha victoriosa de los merengues.

Los de Xabi Alonso llegan más cómodos a este duelo, con puntuación perfecta y goleando al Valencia en la jornada 11 de LaLiga, quieren seguir con esa gran racha.

El Liverpool por su parte suma 6 unidades y acaban de cortar la mala racha que tenía de 4 derrotas consecutivas.

Fecha, hora y dónde ver en VIVO, Liverpool vs Real Madrid en la jornada 4 de la Champions League

  • Fecha: Martes, 4 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Anfield
  • Dónde ver: ESPN, seguir en las redes sociales de Deportes RPC y en la página web.
