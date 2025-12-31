¡MOMENTOS 2025! Amir Murillo fue el segundo panameño en jugar Champions League

El 16 de septiembre de 2025 el lateral derecho panameño Michael Amir Murillo se convertía en el segundo panameño en disputar el torneo de UEFA Champions League y lo hizo con el Olympique Marsella ante el Real Madrid.

Amir Murillo ingresó a este partido sobre el minuto 77', era la primera jornada de la temporada 2025-2026 en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Amir Murillo y un gran año con el Marsella

Recordemos que el primer jugador panameño que jugó la UEFA Champions League fue el también lateral derecho César Blackman en la temporada anterior con el Slovan Bratislava.

Amir Murillo cerró el año siendo titular con su equipo, apoyando como central y haciendo gran trabajo con la selección de Panamá.