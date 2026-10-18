Real Madrid vs RB Leipzig: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J3 de Champions League

El Real Madrid se prepara para afrontar un nuevo desafío europeo frente al RB Leipzig, en un encuentro correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

El equipo dirigido por José Mourinho ha tenido un comienzo perfecto en la competición, con dos triunfos consecutivos y siete goles anotados.

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Jornada 1: Real Madrid 2-1 Inter de Milán. Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') marcaron para los blancos; Carlos Augusto descontó para el Inter al 77'. Real Madrid+1

Jornada 2: Roma 3-4 Real Madrid. Mbappé (25'), Carlos Espí (83'), Endrick (85') y Antonio Rüdiger (90') firmaron una remontada espectacular en Italia. Real Madrid+1

El conjunto merengue llega con confianza después de demostrar su capacidad para resolver partidos complicados. Ante la Roma perdía 3-1 en el minuto 83, pero consiguió marcar tres goles en los últimos minutos para llevarse los tres puntos. Esa reacción refuerza su candidatura a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga. Real Madrid+1

RB Leipzig: recuperación tras un mal estreno

El equipo alemán, dirigido por Martín Demichelis, ha tenido un inicio irregular, aunque consiguió reaccionar en su segundo compromiso europeo.

Jornada 1: Como 4-1 RB Leipzig. Andrija Maksimovi anotó el único gol del Leipzig al minuto 58. Para el Como marcaron Martin Baturina (15'), Anastasios Douvikas (38'), Assane Diao (54') y Máximo Perrone (90'). StatMuse+1

Jornada 2: RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven. Brajan Gruda marcó al minuto 75 el tanto de la victoria, mientras que el portero Maarten Vandevoordt detuvo un penalti ejecutado por Ivan Periši al 19'. Bundesliga+1

Historial entre Real Madrid y RB Leipzig

De acuerdo con el registro oficial de la UEFA, ambos clubes se han enfrentado cuatro veces en la Champions League, con un balance favorable al Real Madrid de dos victorias, un empate y una derrota. Los españoles han marcado seis goles y los alemanes cuatro.

El antecedente más reciente corresponde a los octavos de final de la edición 2023-2024. El Real Madrid ganó 1-0 en Alemania y empató 1-1 en el Santiago Bernabéu, resultados que le permitieron avanzar con un marcador global de 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs RB Leipzig