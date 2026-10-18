NFL Fútbol Americano NFL -  18 de octubre de 2026 - 17:20

NFL: New England Patriots superó a los New York Jets en la semana 6

Los New York Jets no pudieron con los New England Patriots en las acciones de la semana 6 de la NFL.

NFL: New England Patriots superó a los New York Jets en la semana 6

NFL: New England Patriots superó a los New York Jets en la semana 6

FOTO: IA - PATRIOTS

Los New England Patriots se impusieron este domingo en la semana 6 de la NFL por 26-19 a los New York Jets con una gran actuación de Drake Maye, que marcó la diferencia con tres pases de 'touchdown' y ninguna interceptación.

El mariscal de campo completó 18 de sus 32 envíos para 235 yardas y repartió sus pases de anotación entre DeMario Douglas, Hunter Henry y Romeo Doubs.

Douglas fue su principal receptor, con siete recepciones para 86 yardas, mientras que Doubs convirtió su única recepción en un 'touchdown' de 42 yardas.

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Los Baltimore Ravens, sin Lamar Jackson por lesión, cayeron 14-10 ante los Cleveland Browns. Tyler Huntley, sustituto de Jackson, completó 19 de sus 31 pases para 165 yardas y un 'touchdown', recibido por Josh Cuevas, mientras que Derrick Henry sumó 58 yardas por tierra y perdió un balón.

Cleveland se impuso con un 'touchdown' por tierra de Audric Estime y dos goles de campo de Andre Szmyt. Deshaun Watson terminó con 164 yardas de pase, sin envíos de anotación ni interceptaciones.

FUENTE: EFE

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