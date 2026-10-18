LaLiga Fútbol Internacional -  18 de octubre de 2026 - 13:11

Real Madrid: Mourinho le da titularidad de Endrick y pone a Valverde de lateral

Endrick fue parte fundamental en la remontada del Real Madrid ante la Roma en la pasada jornada de la UEFA Champions League.

Real Madrid: Mourinho le da titularidad de Endrick y pone a Valverde de lateral

Real Madrid: Mourinho le da titularidad de Endrick y pone a Valverde de lateral

FOTO / ChatGPT

Luego de su destacado partido ingresando desde la banca ante la Roma, que le permitió al Real Madrid darle la vuelta al partido de Champions, Jose Mourinho ha puesto titular a Endrick ante el Sevilla a una semana del Clásico ante el FC Barcelona.

Ante la baja por varios partidos de Vinicius Jr. en LaLiga, se abre un puesto en el once, que ha aprovechado su compatriota.

Otro de los movimientos destacados fue el de Fede Valverde como lateral derecho, a pesar que están disponibles Trent Alexander Arnold y Denzel Dumfries, quienes se han quedado en el banquillo.

Alineación del Real Madrid

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Endrick y Mbappé.

Once del Sevilla

Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque y Robbie Ure.

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie A: AC Milan sufre ante Atalanta para llevarse los tres puntos

Arsenal gana para seguirle la marcha al Manchester City en la Premier

Sergio Ramos estaría en la órbita del Getafe

Recomendadas

Últimas noticias