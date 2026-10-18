Real Madrid: Mourinho le da titularidad de Endrick y pone a Valverde de lateral FOTO / ChatGPT

Luego de su destacado partido ingresando desde la banca ante la Roma, que le permitió al Real Madrid darle la vuelta al partido de Champions, Jose Mourinho ha puesto titular a Endrick ante el Sevilla a una semana del Clásico ante el FC Barcelona.

Ante la baja por varios partidos de Vinicius Jr. en LaLiga, se abre un puesto en el once, que ha aprovechado su compatriota.

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