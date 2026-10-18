Real Madrid: Mourinho le da titularidad de Endrick y pone a Valverde de lateral

Luego de su destacado partido ingresando desde la banca ante la Roma, que le permitió al Real Madrid darle la vuelta al partido de Champions, Jose Mourinho ha puesto titular a Endrick ante el Sevilla a una semana del Clásico ante el FC Barcelona.
Otro de los movimientos destacados fue el de Fede Valverde como lateral derecho, a pesar que están disponibles Trent Alexander Arnold y Denzel Dumfries, quienes se han quedado en el banquillo.
Alineación del Real Madrid
Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Endrick y Mbappé.
Once del Sevilla
Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque y Robbie Ure.