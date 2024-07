Edgardo Fariña: "La Copa América me ha servido para mejorar"

"Arrancamos el partido creo que el rival los primeros 15 minutos eran los que marcaban el partido, nos agarró y no reaccionamos hasta después y cuando vimos eran tres goles encima y con un rival como ese es difícil remontar"

Edgardo Fariña destacó lo bueno que le ha dejado la Copa América 2024 y planea sacar lo mejor de eso para seguir adelante.

"A nivel personal me sirvió mucho para demostrar, para mostrar lo que he aprendido, mucho que mejorar como grupo e individual".

¿Algunas ofertas para Edgardo Fariña?

"Se habla mucho de eso, yo he estado 100% concentrado en la Copa, pero bueno no se pudo ganar y ahora regresar y ver cuáles son las opciones que me convienen".