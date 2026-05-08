Mundial 2026: Conoce a Julian Nagelsmann, DT de la selección de Alemania

Nacido el 23 de julio de 1987 en Landsberg am Lech, Julian Nagelsmann pasó por las inferiores de clubes como TSV 1860 Múnich y FC Augsburg de su natal Alemania, pero las lesiones terminaron demasiado pronto con su carrera como futbolista, pero no se alejó del fútbol, sino que tomó otra ruta, de Director Técnico.

Con apenas 28 años, Nagelsmann fue nombrado entrenador del primer equipo del Hoffenheim en la Bundesliga. En ese momento se convirtió en el técnico más joven de la historia de la liga alemana.

Nagelsmann salvó al club del descenso en 2016 y lo llevó luego a la UEFA Champions League, en un radical giro para los de la ciudad de Sinsheim.

Del 2019 al 2021 tomó el mando del Leipzig, en donde ratificó su actualidad como Director Técnico del más alto nivel en el fútbol profesional. y llevó al club alemán a unas semifinales de la Champions League.

El Bayern Múnich lo trajo a sus filas del 2021 al 2023, para luego dar el salto a la selección de Alemania, en donde ha tenido altas y bajas Después de la salida de Hansi Flick.

Con la Selección de Alemania (DFB), Julian Nagelsmann todavía no ganó títulos oficiales y en esta Copa Mundial 2026 llegará con 38 años de edad en busca llegar a lo más alto, luego de que los europeos quedaran fuera rápidamente en Qatar 2022 al mando de Flick.