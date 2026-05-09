MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  9 de mayo de 2026 - 10:41

Mundial 2026: Conoce a Amir Ghalenoei, entrenador de la selección de Irán

Conoce a Amir Ghalenoei, el encargado de la selección de Irán para el Mundial 2026 de la FIFA en USA, México y Canadá.

 Amir Ghalenoei

 Amir Ghalenoei

Instagram: Amir Ghalenoei

Amir Ghalenoei es el entrenador de la selección de Irán, nació el 21 de noviembre de 1963, es decir que tiene 62 años y llegó al equipo en el 2023, después del proceso de Qatar 2022, para encargarse rumbo al Mundial 2026.

Fue jugador en su época joven, en la posición de mediocampista y jugó en clubes grandes de Irán, era conocido como "El General" por su liderazgo.

La carrera de Amir Ghalenoei como entrenador

Ha dirigido y ganado ligas en Irán con el Esteghlal F.C. y Sepahan S.C, luego regresó a dirigir a la selección iraní en el 2023, perdiendo un solo partido en la fase de eliminatorias al Mundial 2026.

Irán nunca ha clasificado a octavos de final en un Mundial, y este será el objetivo de Ghalenoei.

    En esta nota:
    Seguir leyendo

    Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de la selección de Irán

    Mundial 2026: Conoce a Julian Nagelsmann, DT de la selección de Alemania

    Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Alemania

    Recomendadas

    Últimas noticias