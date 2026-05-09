Mundial 2026: Conoce a Amir Ghalenoei, entrenador de la selección de Irán

Amir Ghalenoei es el entrenador de la selección de Irán, nació el 21 de noviembre de 1963, es decir que tiene 62 años y llegó al equipo en el 2023, después del proceso de Qatar 2022, para encargarse rumbo al Mundial 2026.
La carrera de Amir Ghalenoei como entrenador
Ha dirigido y ganado ligas en Irán con el Esteghlal F.C. y Sepahan S.C, luego regresó a dirigir a la selección iraní en el 2023, perdiendo un solo partido en la fase de eliminatorias al Mundial 2026.
Irán nunca ha clasificado a octavos de final en un Mundial, y este será el objetivo de Ghalenoei.