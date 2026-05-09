Mundial 2026: Conoce a Amir Ghalenoei, entrenador de la selección de Irán

Amir Ghalenoei es el entrenador de la selección de Irán , nació el 21 de noviembre de 1963, es decir que tiene 62 años y llegó al equipo en el 2023, después del proceso de Qatar 2022, para encargarse rumbo al Mundial 2026.

Fue jugador en su época joven, en la posición de mediocampista y jugó en clubes grandes de Irán, era conocido como "El General" por su liderazgo.

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La carrera de Amir Ghalenoei como entrenador

Ha dirigido y ganado ligas en Irán con el Esteghlal F.C. y Sepahan S.C, luego regresó a dirigir a la selección iraní en el 2023, perdiendo un solo partido en la fase de eliminatorias al Mundial 2026.

Irán nunca ha clasificado a octavos de final en un Mundial, y este será el objetivo de Ghalenoei.