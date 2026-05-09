Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de la selección de Irán

La selección de Irán quedó ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y son dirigidos desde el 2023 por Amir Ghalenoei, siempre han sido un equipo fuerte en Asia y buscarán hacer historia.
Jugadores destacados de la selección de Irán en el Mundial 2026
- Sardar Azmoun: Conocido como el "Messi Iraní", juega en el Shabab Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos, con 31 años, es de las figuras más importantes de esta selección, suma 91 partidos y 57 anotaciones.
- Mehdi Taremi: Con 33 años, ha sido parte de la historia de Irán, 92 partidos jugados y 54 goles, milita en el Olympiacos.
- Saman Ghoddos: El mediocampista de 32 años, suma 57 partidos con su selección y 3 goles, milita en el Ittihad Kalba, pieza clave para su equipo por su visión de juego.
En Irán también hay otros jugadores a seguir como Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi y Hossein Kanaanizadegan.
El jugador joven a seguir para Irán es Allahyar Sayyadmanesh, es un extremo de 24 años que milita en KVC Westerlo en Bélgica. Debutó con la selección absoluta en 2019 y marcó gol en su primer partido con apenas 17 años, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes en la historia de Irán.