Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de la selección de Irán

La selección de Irán quedó ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y son dirigidos desde el 2023 por Amir Ghalenoei, siempre han sido un equipo fuerte en Asia y buscarán hacer historia.

El jugador joven a seguir para Irán es Allahyar Sayyadmanesh, es un extremo de 24 años que milita en KVC Westerlo en Bélgica. Debutó con la selección absoluta en 2019 y marcó gol en su primer partido con apenas 17 años, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes en la historia de Irán.