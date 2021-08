INMINENTE: Ronaldo se despide y pronto llegará a Manchester

"Ayer hablé con Cristiano y me comunicó que no tiene intención de quedarse en la Juventus. Es verdad y puedo confirmarlo. Por esta razón, no ha entrenado hoy y tampoco jugará mañana ante el Empoli. No estoy decepcionado con Cristiano. Ha tomado una decisión y ya está. Está buscando un nuevo club después de tres años aquí, así es la vida", explicó el técnico italiano, expresó el timonel italiano.

El reconocido insider de fichajes Fabrizio Romano también señaló este viernes que Ronaldo estaría ya en su avión listo para abandonar Italia.

Según los reportes, la Juventus está esperando la oferta oficial de los Citizens y sus peticiones no han cambiado: 25/30 millones o un trueque que incluya a Gabriel Jesús, quien es considerado por el técnico del City, Pep Guardiola, como intransferible.

Ronaldo dejará el Juventus después de tres temporadas, en las que marcó 101 goles en 134 partidos y en los que conquistó un título de liga italiana, una Copa Italia y una Supercopa.

De concretarse la negociación Ronaldo y el City serían rivales del nuevo PSG de Lionel Messi en la ronda de grupos de la Champions League 2021-22 que inicia el 13 de septiembre.

Ronaldo, que cuenta ya con 36 años, ha ganado cinco balones de oro, cinco Champions League es el actual líder de goleo histórico de la Champions League y considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.