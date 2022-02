"Me siento orgulloso. Una cifra difícil para un delantero", Nicolás Yuyu Muñoz

"Me siento orgulloso de todo lo que estoy viviendo. Es una cifra muy difícil para un delantero. Tuve la dicha de poder hacerlo y seguiré trabajando para dejar el nombre de Panamá en alto", dijo Nicolás Yuyu Muñoz en sus primeras palabras sobre dicha cifra alcanzada.

Nicolás Muñoz tiene 40 años de edad y puede superar esta marca, el panameño lleva 301 goles (empatado con Juan Carlos El Pin Plata) en 600 partidos y milita actualmente en el Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima, en El Salvador.

"Las metas me mantienen vivo, con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas mejor. No sabía de la cifra del Centroamericano, estaba cerca, ahora me queda seguir, aprovechar el momento", agregó el delantero con amplia trayectoria en el fútbol cuscatleco.

Nicolás Yuyu Muñoz confesó que el 2021 pudo haber sido su última temporada, ya que reflexionó mucho el regresar después de diciembre, tras unas vacaciones con la familia en Panamá, la cual ha estado alejada por 18 años debido a su carrera en el extranjero.

" Yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí. Retirarme de una manera íntegra, sin lesión, con la satisfacción de haber logrado el máximo rendimiento", mencionó Yuyu Muñoz sobre su retiro profesional.

Todo indica que el panameño dejará el fútbol a finales de 2022, y asegura que ya va siendo hora, que ha aprendido mucho de la profesión, y que se está preparando para que no duela tanto cuando llegue el final.

SU MEJOR GOL

Anotar 301 goles es una cifra histórica, pero pese a esto, Nicolás Yuyu Muñoz tiene grandes recuerdos de escenarios donde marcó goles, como en clásicos, hat tricks, y también anotaciones internacionales.

"Pude anotar varios goles en finales, el que le dio el título al Águila en 2012. Los hat trick también son noches increíbles para cada delantero, cosas que uno sueña. Con eso me quedo. Son varios, goles en los clásicos por la rivalidad que hay", acotó Nicolás Yuyu Muñoz, quien sigue en El Salvador.