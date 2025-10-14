Once de la selección de Panamá para enfrentar a Surinam en el Rommel Fernández FOTO: FPF

La selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrenta a Surinam esta noche en el estadio Rommel Fernández por la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf en busca de la clasificación al Mundial 2026.

Panamá enfrenta a Surinam en busca de quedarse con el liderato del Grupo A, ambos tienen 5 unidades.

