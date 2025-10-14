MAREA ROJA Marea Roja -  14 de octubre de 2025 - 19:06

Once de la selección de Panamá para enfrentar a Surinam en el Rommel Fernández

La selección de Panamá ya tiene alineación para medirse a Surinam en la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf.

FOTO: FPF

La selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrenta a Surinam esta noche en el estadio Rommel Fernández por la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf en busca de la clasificación al Mundial 2026.

Panamá enfrenta a Surinam en busca de quedarse con el liderato del Grupo A, ambos tienen 5 unidades.

Alineación de la selección de Panamá vs Surinam

Thomas Christiansen hace 1 cambio con relación al partido ante El Salvador, es la ausencia de José Córdoba que sufrió una lesión en los primeros minutos de este encuentro y lo reemplazo Jiovany Ramos.

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Jiovany Ramos
  • Andrés Andrade
  • Eric Davis
  • Adalberto Carrasquilla
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • José Fajardo
