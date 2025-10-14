Once de la selección de Panamá para enfrentar a Surinam en el Rommel Fernández

La selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrenta a Surinam esta noche en el estadio Rommel Fernández por la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf en busca de la clasificación al Mundial 2026.
Alineación de la selección de Panamá vs Surinam
Thomas Christiansen hace 1 cambio con relación al partido ante El Salvador, es la ausencia de José Córdoba que sufrió una lesión en los primeros minutos de este encuentro y lo reemplazo Jiovany Ramos.
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- Jiovany Ramos
- Andrés Andrade
- Eric Davis
- Adalberto Carrasquilla
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- Édgar Yoel Bárcenas
- José Fajardo