La selección de España golea a Bulgaria en Valladolid

La selección de España se mantiene firme en su camino al Mundial 2026 tras golear 4-0 a Bulgaria este martes en Valladolid en partido de clasificación del grupo E.

Mikel Merino (36' y 57') adelantó a la Roja con un doblete, ventaja que se amplió con un tanto de Atanas Chernev (79') en propia puerta y otro de Mikel Oyarzabal (90+2') de penal.

Goleada de la selección de España

Con este triunfo, España logró su cuarta victoria seguida y es líder destacado de su llave, con 12 puntos y 15 goles a favor -ninguno en contra-, seguido de Turquía con 9 unidades, Georgia con tres puntos y Bulgaria, que todavía no ha sumado.

El ritmo y el empuje de La Roja, superaron de principio a fin a una Bulgaria que se dedicó a minimizar una posible goleada en otro sobresaliente partido de Pedri en la dirección del juego.

Al son del centrocampista canario se movió España, que salió en tromba desde el comienzo para lograr su 29º encuentro oficial sin perder e igualar la marca de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, cuando la Roja conquistó el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

"Es un motivo de una gran alegría, igualar esa marca histórica de Don Vicente del Bosque, un referente para mí, lo admiro; no es sólo algo mío, es un éxito de los futbolistas también", declaró el seleccionador Luis De la Fuente en rueda de prensa.

FUENTE: AFP