ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  14 de octubre de 2025 - 09:19

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Repasa los partidos que hay para martes 14 de octubre en la fecha cuatro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Repasa los partidos que hay para martes 14 de octubre en la fecha cuatro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Curazao buscará no perder el liderato cuando reciba a Trinidad y Tobago ya que el segundo lugar Jamaica, recibirá a Bermudas que no tiene puntos.

Mientras que el grupo A, la Selección de Panamá y Surinam buscarán adueñarse en solitario del grupo ya que ambos cuentan con cinco puntos. El Salvador buscará ganarle nuevamente a Guatemala.

Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF

  • Curazao vs Trinidad y Tobago a las 6:00 P.M. en el Estadio Ergilio Hato
  • Jamaica vs Bermudas a las 7:00 P.M. en el National Stadium Independence Park
  • Panamá vs Surinam a las 8:00 P.M. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • El Salvador vs Guatemala a las 9:00 en el Estadio Cuscatlán
En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy lunes 13 de octubre

Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál fue la alineación de Thomas Christiansen en Paramaribo?

Recomendadas

Últimas noticias