Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Repasa los partidos que hay para martes 14 de octubre en la fecha cuatro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Curazao buscará no perder el liderato cuando reciba a Trinidad y Tobago ya que el segundo lugar Jamaica, recibirá a Bermudas que no tiene puntos.

