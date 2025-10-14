Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Repasa los partidos que hay para martes 14 de octubre en la fecha cuatro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.
Mientras que el grupo A, la Selección de Panamá y Surinam buscarán adueñarse en solitario del grupo ya que ambos cuentan con cinco puntos. El Salvador buscará ganarle nuevamente a Guatemala.
Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF
- Curazao vs Trinidad y Tobago a las 6:00 P.M. en el Estadio Ergilio Hato
- Jamaica vs Bermudas a las 7:00 P.M. en el National Stadium Independence Park
- Panamá vs Surinam a las 8:00 P.M. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- El Salvador vs Guatemala a las 9:00 en el Estadio Cuscatlán