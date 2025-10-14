EN VIVO

MAREA ROJA

Así empató la Selección de Panamá ante Surinam en las eliminatorias Concacaf

﻿Así empató la Selección de Panamá ante Surinam en las eliminatorias Concacaf

﻿Así empató la Selección de Panamá ante Surinam en las eliminatorias Concacaf

FOTO: FEPAFUT
Marea Roja - 

En un duro encuentro, la selección de Panamá igualó ante Surinam por las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026.

La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen empató 1-1 contra Surinam en duelo de eliminatorias Concacaf desde el Estadio Rommel Fernández.

Richonell Margaret e Ismael Díaz fueron los encargados de anotar los goles.

Live Blog Post

Final del partido

Live Blog Post

GOL de Panamá

Azarías Londoño centra e Ismael Díaz aparece para empujarla, en una combinación en su momento netamente del fútbol ecuatoriano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978296237397787061&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Revisión en el VAR

El centro de Eric Davis terminó golpeando en una mano defensiva, pero la revisión en el VAR dictaminó que no para una falta y jugada a balón detenido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978294588575027472&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cito con el pase a Fajardo

Omar Browne desde banda derecha envió el pase a José Fajardo, que demoró en rematar y la defensa llegó a cerrar.

Live Blog Post

Al 79' otro golpe de cabeza de Fajardo

José Fajardo apareció en el área al 78' a pase de Andrés Andrade, pero el impacto se fue por encima del arco.

Live Blog Post

Andrade con el tiro con potencia al 76'

Andrés Andrade se animó y disparó de larga distancia con potencia y el arquero la mandó al tiro de esquina.

Live Blog Post

Triple cambio para Panamá al 72'

Salen de la cancha Cristian Martínez, Jiovany Ramos y José Luis Rodríguez e ingresaron Aníbal Godoy, Omar Browne y Cecilio Waterman.

Live Blog Post

Kuty la salva

Orlando Mosquera evitó la caída de su arco al 68', salvando a Panamá nuevamente.

Live Blog Post

Primer cambio de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978285872882606484&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Puma con potencia

José Luis Rodríguez al 54' con la individual y el tiro de pierna izquierda, pero el arquero rival tapó y la mandó al tiro de esquina.

Live Blog Post

En marcha el segundo tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978282784696262816&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

En marcha el segundo tiempo

Live Blog Post

Medio tiempo en el Rommel Fernández

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978279125329629228&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Fajardo no pudo, en una seguidilla de jugadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978279367986798965&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Fulo con el tiro

De pierna derecha apareció Cristian Martínez, pero buena la reacción del arquero.

Live Blog Post

Se jugarán 5' minutos más después de los 45'

Reposición de 5' minutos en la primera mitad, en reiterados intentos de ofensiva.

Live Blog Post

38' minutos y un tapadón de Kuty

Orlando Mosquera respondió con una gran atapada.

Live Blog Post

35' minutos de partido

Panamá trata de generar peligro, pero sin claridad en el último cuarto de la cancha.

Live Blog Post

Otra vez Bárcenas

Centro de Michael Amir Murillo y Édgar Yoel Bárcenas llegó y remato de pierna derecha, pero se fue desviado por encima del arco.

Live Blog Post

Reacción panameña al 24'

Édgar Yoel Bárcenas llegó con el tiro de pierna izquierda, pero llegó con suavidad a las manos de Vaessen.

Live Blog Post

Minuto 21', gol rival

Richonell Margaret abrió el marcador sobre el minuto 21' del partido.

Live Blog Post

Lo intentó Davis, en su llegada al área

Eric Davis apareció en el área luego de una gran jugada de "Fulo" Martínez, pero no pudo definir de buena manera con su pierna derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978270119672349163&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Peligro panameño

Édgar Yoel Bárcenas con el disparo de pierna derecha, que se va desviado, tras aprovechar el error en despeje del arquero Etienne Vaessen.

Live Blog Post

5' minutos de partido

Panamá mantiene la posición de la pelota y trata de generar peligro.

Live Blog Post

Arranca el partido

Ya inicia el partido entre Panamá y Surinam en las eliminatorias Concacaf.

Live Blog Post

Himno Nacional de Panamá en el Rommel Fernández

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978265151317971067&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Rommel listo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978262220543791367&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Salen los protagonistas a la cancha

Ya ingresan los jugadores a la cancha para el Panamá vs Surinam.

Live Blog Post

Un conocido en el escenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978261021916537062&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los rivales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978256505833931035&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El capi está listo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978251678076821982&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Las imágenes de la llegada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978252697263276340&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Calienta "La Roja"

Ya salió a calentar la selección de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978256031386829161&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Arranca la previa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978250176906039616&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Alineación lista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978248143004168694&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Panamá en casa

"La Roja" hace su llegada al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Live Blog Post

Los rivales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978239157878079977&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Dos horas para el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978233372515168549&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El estadio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978233239505383592&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978225932298043666&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Llegan al escenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978219480833564886&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Ambiente en el Rommel Fernández

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978214886854332622&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El escenario impecable

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978181358464778258&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Lista la piel de la selección de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978211256281489622&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Fanáticos rivales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978210113857982739&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

La Selección de Panamá empató en un sufrido partido ante Surinam en el Rommel Fernández

Aníbal Godoy: "Hoy venir aquí en casa y depender de nosotros, creo que es lo más lindo"

Once de la selección de Panamá para enfrentar a Surinam en el Rommel Fernández

Recomendadas

Últimas noticias