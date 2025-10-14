EN VIVO
Así empató la Selección de Panamá ante Surinam en las eliminatorias Concacaf
En un duro encuentro, la selección de Panamá igualó ante Surinam por las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026.
La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen empató 1-1 contra Surinam en duelo de eliminatorias Concacaf desde el Estadio Rommel Fernández.
Richonell Margaret e Ismael Díaz fueron los encargados de anotar los goles.
