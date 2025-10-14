Copa América de Béisbol 2025: Revelan preselección de Panamá con varias figuras

La Federación Panameña de Béisbol anunció formalmente esta mañana, la preselección nacional que representará al país en la Copa América de Béisbol 2025, la cual se celebrará en territorio panameño del 13 al 22 de noviembre.

Con el doble objetivo de competir por una medalla y evaluar el talento de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cuerpo técnico ha conformado un roster inicial de 32 jugadores que entrenarán en Panamá desde el 22 de octubre, complementado por un grupo de atletas activos en ligas invernales de alto nivel, cuya incorporación se gestiona activamente.

