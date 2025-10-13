Costa Rica golea a Nicaragua y sigue peleando por ir al Mundial 2026

Honduras y Costa Rica golearon con facilidad este lunes a Haití y Nicaragua, respectivamente, en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, lo que permite al equipo catracho encabezar el grupo escoltado por el onceno tico.

Costa Rica venció 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional, en San José, con anotaciones de Alonso Martínez (12' y 28'), Manfred Ugalde (49') y Francisco Calvo (90+4), mientras que Junior Arteaga descontó para Nicaragua (26').

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

El clasificatorio da tres boletos a los primeros de cada grupo para ir al Mundial y dos repescas a los dos mejores segundos.

Honduras cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre en Nicaragua y el 18 en Costa Rica, mientras que Haití hará lo propio en casa ante ticos y pinoleros.

Honduras clasificará al Mundial en la próxima fecha si gana en Nicaragua y Costa Rica y Haití empatan. A Nicaragua solo le queda un milagro para optar a un repechaje.

Costa Rica goleó a Nicaragua

Costa Rica arrolló a Nicaragua, aunque los fantasmas volvieron a estar presentes unos minutos después de que el equipo visitante empatara la cita.

El equipo costarricense, al mando del mexicano Miguel Herrera, salió con intensidad y sin titubeos en busca del arco local. Al minuto 12, Alonso Martínez anotaba en una jugada mal defendida tras un saque de banda.

Sin embargo, Arteaga metió el miedo en el cuerpo poco después a la afición local con el empate, al batir a Navas con un remate mientras se caía al asuelo.

EL público empezó a temer un nuevo tropiezo de su equipo por no saber defender una ventaja, pero esas dudas quedaron disipadas cuando Alonso Martínez volvió a marcar al 28 tras una asistencia de cabeza de Kendall Waston en un saque de esquina.

En el inicio de la segunda mitad, el jugador del Spartak de Moscú Manfred Ugalde anotaba el tercero al minuto 49 al aprovechar un regalo infantil del portero nicaragüense.

Antes del final, Calvo reivindicó su veteranía con un golazo de chilena, después de un nuevo regalo del portero visitante tras una mala salida en una falta.