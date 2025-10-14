La Selección de Panamá empató en un sufrido partido ante Surinam en el Rommel Fernández

La selección de Panamá empató como local 1-1, en un sufrido duelo ante Surinam en duelo por las eliminatorias Concacaf en el Estadio Rommel Fernández.

Panamá arrancó con la iniciativa, controlando la pelota, con Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez dominando la mitad de la cancha, pero sin generar mayor peligro.

Sobre el minuto 12' llegó la primera de "La Roja", con presión en la salida rival, provocando el error de Etienne Vaessen para el disparo de pierna derecha de Édgar Yoel Bárcenas, que se fue desviado.

La presión local siguió y ahora "Fulo" arrancó con una jugada individual sobre el 14' y terminó dejando rivales en el camino para asistir a Eric Davis, que con su pierna derecha la mandó afuera, cuando el portero quedaba en una posición incomoda y sin poder reaccionar.

La reacción de la visita llegó al 21' aprovechado una contra rápida sobre la banda derecha para la definición de pierna derecha del atacante de 25 años de edad Richonell Margaret.

Bárcenas respondió al 24' , después de un centro de Michael Amir Murillo, que terminó con un tiro de pierna derecha, pero se fue desviado por encima del arco.

Surinam volvió a generar peligro al minuto 38' del partido, con una llegada de peligro, que resolvió en la línea Orlando Mosquera con una gran tapada.

En el final del primer tiempo, con 5' minutos de reposición, el equipo de Thomas Christiansen tuvo varias jugadas de manera consecutiva, con Cristian Martínez y José Fajardo, pero sin poner el empate y el partido se fue con el 0-1 al medio tiempo.

Segundo tiempo de muchas llegadas de selección de Panamá

Panamá arrancó frío el segundo tiempo y no atacó hasta el 54' con José Luis Rodríguez dejando rivales en el camino con la individual, ero su tiro de pierna izquierda se estrelló en Etienne Vaessen.

Después de la hora del partido con más fuerzas que ideas, la selección de Panamá llegó al área con José Fajardo, Cecilio Waterman y Omar Browne, pero sin poner números en el marcador.

Al 76' Andrés Andrade se animó con el tiro de larga distancia, pero nuevamente el arquero rival reaccionó y mandó al tiro de esquina.

José Fajardo apareció al 79' con el golpe de cabeza, peor se fue por encima del portero, en una nueva ocasión de gol para el equipo nacional panameño.

Sobre el minuto 82' Omar Browne envía pase a José Fajardo desde banda derecha, pero la defensa cerró ante el tiro del atacante de la Universidad Católica de Ecuador.

Panamá presionó y con el recién ingresado Azarías Londoño generó la jugada del empate 1-1, con la llegada de Ismael Díaz para la anotación al minuto 90+7'.

El equipo local terminó atacando con todo, pero no pudo ponerse en ventaja y suma 1 punto el el Estadio Rommel Fernández.

Un punto y a esperar noviembre

De local Panamá no logra sumar de a 3 y toca esperar la siguiente ventana, en donde cada partido sigue siendo de "matar" o "morir".