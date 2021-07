Memphis Depay presentado con el Barcelona

Tras ser anunciado como nuevo jugador azulgrana el pasado 19 de junio y de esta manera convertirse en el cuarto fichaje de la plantilla, Memphis lució por fin la equipación azulgrana. Durante su comparecencia, el holandés ha recordado que jugó en el Camp Nou con la camiseta del Lyon y ha destacado su relación con el entrenador Ronald Koeman: "Me puso de delantero centro cuando me entrenó en la selección, me ha hecho sentir cómodo y le tengo que dar las gracias por todo esto ".

En una rueda de prensa poco convencional realizada sobre el césped del Camp Nou, Memphis también ha querido recordar el motivo por el que ha venido el FC Barcelona: "Estoy encantado de estar aquí, es un honor. El equipo está preparado para la nueva temporada y para empezar a recoger títulos".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha destapado un secreto de Memphis: "Tu madre me ha contado que, cuando tenías cinco años, tu abuelo te hizo un regalo: una camiseta del Barça. Era una profecía". El propio Memphis confirmó el regalo que le hizo su abuelo y la ha querido recordar: "estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso".

