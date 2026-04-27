RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver jornada 34 LaLiga

El Real Madrid debe enfrentarse el domingo al RCD Espanyol por el duelo de la jornada 34 donde llega con la presión de no regalar más puntos porque podría hacer campeón al FC Barcelona.
El Real Madrid está de segundo lugar con74 puntos, mientras que el FC Barcelona tiene 85 luego de su victoria del sábado ante el Getafe.
Fecha, hora y dónde ver RCD Espanyol vs Real Madrid en LaLiga
- Fecha: Domingo, 3 de mayo de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: RCDE Stadium
- Dónde seguir: Sigue este partido en el minuto a minuto en RPCTV.com y en las redes sociales de Deportes RPC