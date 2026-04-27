RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver jornada 34 LaLiga EFE

El Real Madrid debe enfrentarse el domingo al RCD Espanyol por el duelo de la jornada 34 donde llega con la presión de no regalar más puntos porque podría hacer campeón al FC Barcelona.

Los merengues que empataron el fin de semana 1-1 contra el Betis con un gol de último minuto y con polémica porque pedían una falta sobre Ferland Mendy.

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