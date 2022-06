Paulo Dybala: podría caerse su llegada al Inter

Paylo Dybala no conoce su futuro.

Lo que parecía ser una negociación sin tanto problemas ahora no lo es y Dybala sigue sin conocer donde jugará la próxima temporada. La llegada de Paulo Dybala al Inter de Milán está en un momento muy crucial porque el club italiano debe trabajar lo más rápido posible para arreglar unos problemas y el entorno del futbolista podría empezar a escuchar y sentarse a negociar con otros clubes.

El gran problema que tiene el Inter es que los representantes de Dybala no pretenden esperar tanto tiempo para cerrar las negociaciones y es por eso que si el Inter se alarga con las salidas, provocaría que la situación podría empezar a negociar con otros clubes teniendo en cuenta que el argentino es dueño de su pase y decide donde quiere jugar.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Paulo, porque uno de los problemas que tiene el jugador es que tendrá que bajar el salario solicitado. Los clubes importantes no están dispuesto a pagar la cifra que buscaba y es por eso que tampoco le sobran las ofertas, pero si tiene algunas. Equipos como el Arsenal o el Tottenham, consultaron en algún momento por él, no estaban convencidos de las primeras condiciones cuando consultaron por el argentino.

Dybala tendrá que solucionar rápido este problema, porque si el argentino quiere estar en el mundial de Qatar 2022 ,sabe que debe tener un buen semestre con el club. Lionel Scaloni siempre ha confiado en el jugador, pero deberá tener minutos de juego garantizados ya que su lugar en la lista todavía no está seguro por la cantidad de futbolistas que hay en su posición.