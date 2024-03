Pedro Gordón señala que hay un plan de despedida para la selección de Panamá en el Rommel

"Está dentro de las solicitudes, está en los compromisos, no podemos seguir quejándonos, si no aportando con esto, habrán dos estadios de béisbol en La Chorrera y nosotros quisiéramos también. Pero estamos aquí no solo por fútbol, si no en conjunto".

Con respecto a la selección de Panamá informó que es un año productivo y de competencias fuertes, iniciando con el Final Four a finales de marzo.

"Vamos con toda la humildad, respetando al rival, pero vamos con ganas, para el Final Four y prepararnos para Copa América y además también arrancan las eliminatorias".

¿Habrá despedida en el Rommel Fernández?, atención a la respuesta de Pedro Gordón

"Hay un plan, pero no lo podemos informar, pero esperamos porque debemos despedir a nuestra selección de Panamá por todo lo alto".

"Siempre estudiamos las posibilidades de cambio y mejora pero son cosas que hemos analizado pero no hay nada en firme".