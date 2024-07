París 2024: José Torres y la emoción del oro para Argentina

"Es una locura lo que está pasando, no lo puedo ni asimilar, ni creer. Necesito volver a la villa, quedarme un ratito sentado en silencio y mirar la medalla para entender lo que está pasando, es algo que no esperaba, siento que hoy en día haber logrado una medalla para Argentina en este momento, que venimos con muchos atletas muy buenos que vienen trabajando increíble pero no logramos todavía las medallas, hoy representamos a todos ellos y a toda la gente que se merece la medalla".

¿Cómo fue la rutina, cuál era la estrategia?

"Logramos hacer una rutina buscando un poco saltar de una rampa a la otra, que eso se llama transferencias y acá no lo estaban haciendo muchos. Como era de los únicos me ayudó a sumar mucho, traté de buscar mucho la perfección, la limpieza de los trucos, que eso me ayudó a mantenerme constante. Al final terminé con algún truco medio fuerte y los jueces lo valoraron y me dieron el mejor puntaje", añadió el destacado atleta en los Juegos Olímpicos.

¿Cómo se afronta ahora el resto de tu carrera?

"Lo desconozco, es mi primera vez, no sé lo que va a suceder cuando llegue a Argentina, voy a seguir siendo la misma persona, no soy más que nadie, voy a ir al Park a seguir entrenando porque no puedo perder el ritmo. Me gustaría hacer alguna bicicleteada con toda la gente, en Córdoba, porque la medalla es de ellos", destacó.

FUENTE: AFP