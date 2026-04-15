Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven, el cara a cara de dos históricos de los deportes de combate

Los históricos Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven tuvieron su primer cara a cara como promoción de su combate de peso pesado del próximo 23 de mayo en las Pirámides de Giza en Egipto.

El evento llamado "Gloria en Giza" será liderado por el campeón de peso pesado Oleksandr Usyk (24-0, 15 KOs), que expone su cetro dorado del CMB en cara a cara contra Rico Verhoeven , un neerlandés que brilló en el Kickboxing.

El cara a cara de dos históricos, Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven

Por primera vez Usyk, de 39 años, considerado el boxeador número uno libra por libra según The Ring , se convirtió en campeón indiscutible de peso crucero y ha logrado la misma hazaña dos veces en peso pesado, incluyendo su último combate, un nocaut en el quinto asalto contra Daniel Dubois en su revancha el 19 de julio vio a los ojos a Verhoeven, un atleta histórico en el Kickboxing, en donde ha conseguido dominar a placer la categoría de los pesados, especialmente en Glory Kickboxing, compañía en la que ha brillado con 20 defensas titulares y reteniendo los máximos honores durante 11 largos años.

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Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN pic.twitter.com/ttZZ9llg1X — Ring Magazine (@ringmagazine) April 14, 2026

“Oleksandr ya ha resuelto el enigma del boxeo en varias ocasiones. Este es un enigma que aún no ha resuelto. Voy a incorporar técnicas de kickboxing y plantearle un desafío diferente. Soy un peso pesado, unos 125 kilos. Así que eso es algo que tendrá que sentir”, mencionó el neerlandés en conferencia de prensa.

El ucraniano ha sido cuestionado por el combate, por la poca experiencia en el cuadrilátero del boxeo profesional de su rival, pero de manera peculiar respondió a eso.

"Por una vez, quiero hacer lo que quiero", señaló entre risas el invicto zurdo apodado como "El Gato".