Selección de Panamá Copa Mundial de Fútbol  -  14 de abril de 2026 - 20:17

Selección de Panamá: Reebok reveló las nuevas camisetas para el Mundial 2026

La marca Reebok lanzó este martes las nuevas indumentarias que utilizará la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026.

Selección de Panamá: Reebok reveló las nuevas camisetas para el Mundial 2026
Selección de Panamá: Reebok reveló las nuevas camisetas para el Mundial 2026FOTO: RPC

Reebok reveló este martes de manera oficial las nuevas camisetas que utilizará la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026, en un evento realizado en Casco Antiguo.

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La marca oficial del onceno nacional, reveló tres diseños de camisetas: la roja de local, la blanca será utilizada como visitante y la azul Oxford como tercera equipación (alternativa).

El 15 de septiembre de 2022, la FPF y Reebok confirmaron su alianza como nuevo patrocinador desde enero del 2023 hasta diciembre del 2026.

Reebok fue patrocinador de la Federación Panameña de Fútbol entre el año 1996 y 1997.

Reebok International Ltd., con sede central en Boston, MA. USA, es una compañía líder en diseño, mercadeo y distribución de calzado, ropa y accesorios deportivos y de estilo de vida. Inspirada en los Estados Unidos, Reebok es una marca global pionera en la industria de los productos deportivos con una rica historia y herencia en el fitness.

La venta de las camisetas será a partir del lunes 20 de abril.

Los dirigidos por Thomas Christiansen estarían estrenando la camiseta en el partido del domingo 31 de mayo ante Brasil en el marco de la despedida de la escuadra brasileña previo a su viaje al Mundial.

Calendario de la selección de Panamá en el Mundial 2026

  • Miércoles, 17 de junio 2026 19:00 - Ghana vs Panamá (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
  • Martes, 23 de junio 2026 19:00 - Panamá vs Croacia (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
  • Sábado, 27 de junio 2026 17:00 - Panamá vs Inglaterra (16:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey
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