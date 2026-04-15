Champions League Champions League -  15 de abril de 2026 - 16:40

Champions League: Cruces confirmados para las semifinales

Atlético-Arsenal y PSG-Bayern Múnich, las semifinales que tendremos en la UEFA Champions League 2025-2026.

Champions League: Cruces confirmados para las semifinales

Champions League: Cruces confirmados para las semifinales

Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

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La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest.

FUENTE: EFE

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