Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Chiriquí y Panamá Oeste para duelo de semifinales

Las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste se enfrentarán esta noche en el Juego 3 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Alineaciones para duelo de Béisbol Mayor 2026
Panamá Oeste:
Jean Rodríguez JD
Gerald Chin 2B
Johan Camargo 3B
Yeremy Sánchez JI
Benjamín Bailey 1B
Arod Mckenzie BD
Mario Sanjur C
Carlos Bethancourt CC
Maikel Nieto JC
Jeison Calvo Lanzador
Chiriquí:
Jhonny Santos JI
Jeffer Patiño 3B
Carlos Xavier Quiroz 1B
Erasmo Caballero C
Jonathan Saavedra BD
Iraj Serrano JD
Ariel Serrano JC
Luis Jordan 2B
Jorge Rodríguez CC
Bryan Cáceres Lanzador