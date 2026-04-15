Béisbol Mayor Beisbol mayor Panamá -  15 de abril de 2026 - 18:11

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Chiriquí y Panamá Oeste para duelo de semifinales

Conoce las alineaciones del Chiriquí vs Panamá Oeste para el juego de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Chiriquí y Panamá Oeste para duelo de semifinales

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Chiriquí y Panamá Oeste para duelo de semifinales

FOTOS: Vaqueros PO y Fedebeis

Las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste se enfrentarán esta noche en el Juego 3 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Con 2 juegos de ventaja llega la tropa chiricana a este compromiso, que tendrá como escenario el Estadio Mariano Rivera del Oeste de Panamá.

Alineaciones para duelo de Béisbol Mayor 2026

Panamá Oeste:

Jean Rodríguez JD

Gerald Chin 2B

Johan Camargo 3B

Yeremy Sánchez JI

Benjamín Bailey 1B

Arod Mckenzie BD

Mario Sanjur C

Carlos Bethancourt CC

Maikel Nieto JC

Jeison Calvo Lanzador

Chiriquí:

Jhonny Santos JI

Jeffer Patiño 3B

Carlos Xavier Quiroz 1B

Erasmo Caballero C

Jonathan Saavedra BD

Iraj Serrano JD

Ariel Serrano JC

Luis Jordan 2B

Jorge Rodríguez CC

Bryan Cáceres Lanzador

