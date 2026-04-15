Champions League: Real Madrid cae ante el Bayern Múnich con goles sobre el final

El Bayern Múnich con un Luis Díaz con gol sobre el final del partido, dejó al Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League para avanzar a las semis ante el PSG.

Nada más comenzar el partido un error de Manuel Neuer en la salida quedó el balón para Arda Guler que de primera remató a puerta vacía para abrir el marcador. Pero unos minutos más tarde Aleksandar Pavlovic que de cabeza dentro del área chica aprovechó una mala salida de Lunin para rematar a placer.

A la casi media hora de partido, un tiro libre cobrado por el turco terminó al fondo del arco, con un Neuer que metió la mano, pero sin fuerza. El partido se igualó con Harry Kane que recibió un pase de Upamecano.

Sobre el final de la primera parte una arrancada de Vinicius Jr. que metió un pase al medio para la aparición de Mbappé que controló a la carrera y remató por bajo.

El Bayern Múnich sentenció el partido

En la segunda parte sobre el final del partido y con un hombre más, Luis Díaz remató desde fuera del área y con un desvió de Eder Militao.

Con el Madrid buscando el empate, Michael Olise cerró la cuenta para finiquitar el encuentro.