Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Ceremonia de Clausura despidió a grandes atletas

El sábado 25 de abril, la ciudad de Panamá se vistió de fiesta para despedir la cita deportiva juvenil más importante de la región. La Arena Roberto Durán fue el escenario de la Ceremonia de Clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 , un evento que marcó una celebración inolvidable del talento, el esfuerzo y la unión de las naciones participantes.

La ceremonia arrancó puntualmente a las 7:00 p.m. y miles de panameños se unieron para rendir homenaje a los cientos de atletas que dejaron todo en las canchas y pistas durante las últimas semanas. El evento comenzó con la solemnidad de la izada de la bandera panameña y el canto del Himno Nacional, dando paso a una noche donde los verdaderos protagonistas fueron los jóvenes deportistas.

Así fue el programa de clausura de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El Desfile de los Héroes: Todas las delegaciones entrarán juntas al recinto, simbolizando la hermandad alcanzada a través del deporte.

Todas las delegaciones entrarán juntas al recinto, simbolizando la hermandad alcanzada a través del deporte. Protocolo de Despedida: Contaremos con las intervenciones de la Sra. Anamae Orillac, Directora General de los Juegos, y del Sr . Mario Moccia, Vicepresidente de ODESUR , quien tendrá el honor de declarar oficialmente clausurados los Juegos.

Contaremos con las intervenciones de la Sra. Anamae Orillac, Directora General de los Juegos, y del Sr Mario Moccia, Vicepresidente de , quien tendrá el honor de declarar oficialmente clausurados los Juegos. El Traspaso de la Bandera: Uno de los momentos más simbólicos será el arriado de la bandera de ODESUR y la bandera Olímpica, marcando el fin de la etapa de Panamá y el inicio del camino hacia la próxima sede.

La organización preparó un despliegue tecnológico y artístico sin precedentes. La Arena Roberto Durán vibró con un espectáculo de pirotecnia, música ceremonial (Los Rabanes) y visuales de alta definición en pantallas gigantes que repasarán los momentos más épicos de las competencias.

FUENTE: JSJ