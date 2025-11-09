LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de noviembre de 2025 - 13:15

CAI vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver playoffs Clausura 2025 LPF

El CAI recibirá al Sporting San Miguelito en el partido de playoffs del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.

CAI vs Sporting San Miguelito: Fecha

CAI vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver playoffs Clausura 2025 LPF

FOTO: LPF

El Club Atlético Independiente (CAI) y el Sporting San Miguelito se verán las caras en uno de los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los vikingos en su última presentación vencieron 2-0 al Atlético Nacional con goles de Ángel Valverde y Kenny Bonilla para finalizar en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 23 puntos.

Por su parte, los académicos igualaron 1-1 con el CD Plaza Amador para terminar en la tercera posición de la Conferencia Este con 25 unidades.

CAI VS SPORTING SAN MIGUELITO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PLAYOFFS CLAUSURA 2025 LPF

  • Fecha: Martes, 11 de noviembre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: San Francisco a semis y CAI junto al CD Universitario se meten a playoffs

LPF: Alianza y Sporting San Miguelito logran boleto a los playoffs del Clausura 2025

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 16 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias