El Club Atlético Independiente (CAI) y el Sporting San Miguelito se verán las caras en uno de los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Por su parte, los académicos igualaron 1-1 con el CD Plaza Amador para terminar en la tercera posición de la Conferencia Este con 25 unidades.
CAI VS SPORTING SAN MIGUELITO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PLAYOFFS CLAUSURA 2025 LPF
- Fecha: Martes, 11 de noviembre de 2025
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes