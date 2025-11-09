CAI vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver playoffs Clausura 2025 LPF FOTO: LPF

El Club Atlético Independiente (CAI) y el Sporting San Miguelito se verán las caras en uno de los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los vikingos en su última presentación vencieron 2-0 al Atlético Nacional con goles de Ángel Valverde y Kenny Bonilla para finalizar en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 23 puntos.

