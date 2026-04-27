LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de abril de 2026 - 10:28

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2026

Repasa el calendario de la última jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2026
LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2026FOTO / LPF

Repasa el calendario de la última jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La jornada se jugará de forma simultánea por conferencia, primero la del oeste en horas de la tarde y la del este en la noche.

Partidos de la J16 del Clausura 2026 de la LPF

  • Unión Coclé vs Herrera en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
  • San Francisco vs CD Universitario en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
  • Veraguas United vs CAI en el Estadio "Toco" Castillo a las 4:00 P.M.
  • Árabe Unido vs Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
  • UMECIT vs Tauro FC en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
  • Alianza FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.
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