LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2026

Repasa el calendario de la última jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de la J16 del Clausura 2026 de la LPF
- Unión Coclé vs Herrera en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- San Francisco vs CD Universitario en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
- Veraguas United vs CAI en el Estadio "Toco" Castillo a las 4:00 P.M.
- Árabe Unido vs Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
- UMECIT vs Tauro FC en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
- Alianza FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.