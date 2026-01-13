Gabriel Torres nuevo fichaje del Veraguas United para el Clausura 2026 de LPF

El delantero panameño Gabriel Torres fue presentado como el refuerzo estrella del Veraguas United para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El Veraguas United que ha estado defendiendo su puesto en el torneo, quieren intentar ir por más, llegar a una final y levantar su primer título.

Gabriel Torres reforzará al Veraguas United

Amable Pinzón que es uno de los destacados del club se podría perder todo el torneo Clausura por una operación en el dedo, por lo que Veraguas United buscaba refuerzos.

Miguel Camargo es uno de lo jugadores que compartirán vestuarios como lo hicieron en su momento en Copa Oro Centenario y en el 2017 con el fantasmita.

Torres fue el delantero del Tauro FC después de una temporada para el equipo, estuvo antes de eso en Sporting SM y ahora se va al Oeste de la mano de Felipe Borowsky.