Jair Palacios: "No hay memoria en el fútbol"

El técnico del Alianza FC, Jair Palacios , habló para los micrófonos de Deportes RPC y dejo en el aire su continuidad con el equipo aliancista. Palacios piensa que la continuidad depende de muchas cosas y prefirió mejor no hablar del tema, porque es mejor callar.

"Él que calla no es que otorga, sino que no es pendejo para decir lo que no tiene que decir".