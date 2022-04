La LPF busca reprogramar la Jornada 12 del Apertura 2022

La pasada jornada de nuestro fútbol que estaba programada para el 16 y 17 de abril no se llevó a cabo por el cese de actividades.

Comunicado Oficial

"Luego de haberse alcanzado un acuerdo para el levantamiento del cese de actividades de los jugadores y que causaron que los partidos de la Jornada 12 no pudieran realizarse, sin responsabilidad para los clubes participantes, la Comisión de Competencia de la LPF ha considerado prudente reprogramar la jornada, a fin de no afectar la integridad de la competición. En estos momentos estamos buscando un espacio dentro del calendario que no afecte las subsiguientes fechas, la cual estaremos anunciando oportunamente."

"La Jornada 13 se estará jugando sobre la base del calendario original los días viernes 22 y sábado 23 de abril de 2022."

Partidos para la J13:

Alianza vs Tauro

Veraguas United vs Herrera FC

Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

Árabe Unido vs Potros Del Este

Atlético Chiriquí vs CD Universitario

CAI vs San Francisco