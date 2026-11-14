LPF: CAI gana en Coclé y le arrebata el segundo lugar a Veraguas United

El CD Universitario cayó 1-2 ante Herrera FC en partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), en una jornada crucial, en la que se definieron las posiciones y enfrentamientos de playoff.

El atacante José Bernal abrió el marcador con una gran anotación de tiro libre, superando con un gran remate de pierna derecha.

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La respuesta de la visita llegó sobre el 29' con una jugada que inició desde un saque de banda, que terminó en el área para que Ezequiel Gómez apareciera para poner el empate.

Duelos simultáneos en el Oeste de la LPF

En territorio coclesano el CAI le ganó el duelo a Unión Coclé por 0-3, resultado que los coloca en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste.

Los "Vikingos" ganaron su duelo por goleada con doblete de Daniel Petite y uno más de Davis Contreras.

Por potro lado, en Colón San Francisco igualó 1-1 ante Veraguas United, este último que tendrá que jugar el playoff fuera de casa.