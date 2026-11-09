CD Universitario vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver J16 del Apertura 2026 LPF

El conjunto del CD Universitario se enfrenta al Herrera FC en la jornada 16, última del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La "Berraquera" viene de perder por goleada 1-5 ante el CAI, mientras que la "U" venció 3-2 al Veraguas United.

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En la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, los herreranos marchan en la penúltima posición con 11 puntos y el conjunto de Penonomé es cuarto con 17 unidades.

Los dos clubes ya no tienen opciones de avanzar a los playoffs.

CD UNIVERSITARIO VS HERRERA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN JORNADA 16 DE LA LPF