La selección de Panamá realizó ejercicios de recuperación en gimnasio tras el partido ante Curazao

La Selección de Panamá ya está de vuelta en casa, luego de lograr un importante empate en su visita a la isla caribeña de Curazao , en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf .

La escuadra que lidera el DT Thomas Christiansen aterrizó esta tarde en Ciudad de Panamá, tras completar un vuelo de 90 minutos procedente de la capital caribeña de Willemstad.

Panamá buscará sellar la clasificación a la Final Four y Copa Oro 2027 cuando este domingo 15 de noviembre reciba en el partido de vuelta a su similar de Curazao, en un encuentro a disputarse en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p.m.

Recordemos que una victoria clasifica automáticamente a la Selección de Panamá, mientras que un empate sin goles envía el partido al tiempo extra y de no haber goles iremos a la tanda de penales.

La selección de Panamá obligada a ganar

De haber un empate con goles como resultado final en Ciudad de Panamá, la clasificación se la llevaría Curazao por la regla del gol de visita y su valor doble.

Este viernes, el equipo realizó en horas de la noche una sesión de recuperación y activación en el hotel de concentración, con trabajos en el gimnasio y también sesiones en el spa.

Fue una primera sesión en el gimnsasio para los jugadores que salieron en la alineación titular, seguido del segundo grupo, mientras que los titulares pasaron por el spa.

Durante esta noche, todo el equipo se mantendrá concentrado en su búnker, preparando todos los detalles para su siguiente encuentro ante Curazao.

FUENTE: FPF