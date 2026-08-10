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LPF: EN VIVO, tabla de goleadores del Apertura 2026

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LPF: EN VIVO, tabla de goleadores del Apertura 2026FOTO / LPF
Liga Panameña de Fútbol LPF - 

Repasa cómo marcha la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Repasa cómo marcha la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Goleadores del Apertura 2026 de la LPF

Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la LPF

  • Carlos Hernández (Veraguas United): 3
  • Wesley Lashley (Unión Coclé): 2
  • Iván Anderson (CD Universitario): 2
  • Keny Bonilla (San Francisco): 2
  • José Murillo (CD Plaza Amador): 2
  • Héctor Ríos (CD Plaza Amador): 2
  • Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador): 1
  • Yoameth Murillo (CD Plaza Amador): 1
  • Rolando Burgess (DAU): 1
  • Ronaldo Dinolis (San Francisco): 1
  • Víctor Medina (San Francisco): 1
  • Valentín Pimentel (San Francisco): 1
  • Jorge Méndez (San Francisco): 1
  • Miguel Camargo (Veraguas United): 1
  • Martín Morán (CAI): 1
  • David Castillo (Herrera FC): 1
  • Javier Betegón (Herrera FC): 1
  • Bayron Walters (Alianza FC): 1
  • Johused Peñalba (Tauro FC): 1
  • Jan Carlos Vargas (Tauro FC): 1
  • Cristian Quintero (Tauro FC): 1

AUTOGOLES

  • Kairo Walters (CD Plaza Amador): 1
  • Omar Alba (Sporting SM): 1

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