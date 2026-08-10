LPF: EN VIVO, tabla de goleadores del Apertura 2026

Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la LPF
- Carlos Hernández (Veraguas United): 3
- Wesley Lashley (Unión Coclé): 2
- Iván Anderson (CD Universitario): 2
- Keny Bonilla (San Francisco): 2
- José Murillo (CD Plaza Amador): 2
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador): 2
- Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador): 1
- Yoameth Murillo (CD Plaza Amador): 1
- Rolando Burgess (DAU): 1
- Ronaldo Dinolis (San Francisco): 1
- Víctor Medina (San Francisco): 1
- Valentín Pimentel (San Francisco): 1
- Jorge Méndez (San Francisco): 1
- Miguel Camargo (Veraguas United): 1
- Martín Morán (CAI): 1
- David Castillo (Herrera FC): 1
- Javier Betegón (Herrera FC): 1
- Bayron Walters (Alianza FC): 1
- Johused Peñalba (Tauro FC): 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro FC): 1
- Cristian Quintero (Tauro FC): 1
AUTOGOLES
- Kairo Walters (CD Plaza Amador): 1
- Omar Alba (Sporting SM): 1