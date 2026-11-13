LPF: Árabe Unido y Tauro FC clasifican a los playoffs del Apertura 2026

E l Árabe Unido de Colón y el Tauro FC consiguieron los dos cupos para la ronda de playoffs del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo tras vencer a sus rivales en la jornada 16.

Los de Colón vencieron por la mínima 1-0 al Sporting San Miguelito en el Cos Sports Plaza con gol de Collymore para quedar con el segundo lugar de la conferencia Este.

Árabe Unido y Tauro FC avanzan a Playoffs

El Tauro FC hizo lo propio y le ganó al Alianza FC 3-2 con los goles de Olivardía, Bernal y Peñalba, mientras ellos jugaban, el Plaza Amador goleó al Umecit FC que necesitaba ganar, pero los leones se defendieron a pesar de tener su cupo a semifinales.

Ambos equipos deben esperar a sus rivales de playoffs, sin embargo Árabe Unido será local en Colón y Tauro FC de visitante.