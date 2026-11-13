El Magnífico José Núñez consiguió la victoria ante el mexicano Bryan Flores y unifica títulos

El Magnífico José Núñez le ganó por decisión unánime al mexicano Bryan Flores (97-93, 97-93, 96-94) y se lleva los títulos WBC FECARBOX y el WBA Continental Américas del peso super ligero.

El panameño en el primer asalto conectó la mejor mano, con un gancho que aterrizó en el rostro de su rival.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el segundo asalto, Josesito salió más agresivo y siguió conectando a su rival, cuando buscó la corta distancia.

José Núñez con una gran pelea para llevarse los títulos

Núñez sacó todo el librito en el tercer asalto, esquivando y sacando de distancia a Flores, pero por momentos con ofensiva explosiva, aterrizando pocos golpes , pero efectivos, incluso poniendo mal a su rival sobre el final del round.

Los asaltos 6,7 y 8 fueron más cerrados, con mucha presión del mexicano, pero con “Josesito” mostrando su velocidad y mayor técnica.

El noveno asalto fue sangriento, con un cabezazo, que dejó una herida en la ceja derecha de Bryan Flores, en una pelea que por momentos se torna sucia.

“El Magnífico” metió con todo golpes al cuerpo en el décimo asalto, por momentos con el mexicano en la lona, dejándose caer, a pesar de que el árbitro no le contó.